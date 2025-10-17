Reggiana-Bari, i convocati di Caserta: out Bellome e Verreth. Tornano Mane e Mavraj
Attraverso i propri canali ufficiali il Bari ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Fabio Caserta per la gara di campionato di domani contro la Reggiana, valida per l'8ª giornata del campionato di Serie B.
Per la sfida agli emiliani il tecnico biancorosso dovrà fare a meno di Bellomo e Verreth non al meglio. Dentro, invece, Mane e Mavraj.
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Meroni, Kassama, Dickmann, Pucino, Mane, Nikolaou, Mavraj, Dorval
Centrocampisti: Castrovilli, Darboe, Pagano, Maggiore, Braunoder
Attaccanti: Gytkjaer, Mocini, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo. Cerri
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.