La grande notte di Chiavari: "Sannazzari" esaurito, l'Entella pronta a giocarsi il suo derby

E il gran giorno arrivò. L'Entella è pronta a regalarsi una serata di sport e di festa ospitando l'anticipo dell'ottava giornata di Serie B contro la Sampdoria. Un derby speciale, che non va ad intaccare il derby del Tigullio contro il Sestri Levante sentitissimo in città e nella tifoseria, contro il capoluogo rappresentato dalla formazione di Massimo Donati. Il primo di due incontri che il team del patron Antonio Gozzi ospiterà in stagione, il secondo è la sfida contro lo Spezia.

Stadio sold-out

Poi ovviamente quando il direttore di gara fischierà ci saranno in palio i tre punti. E ai biancocelesti una vittoria servirebbe molto per portare innanzitutto ossigeno e punti per migliorare la propria classifica. Il "Sannazzari" sarà soldout. Oltre alla vendita del settore ospiti, esauriti in poco più di due ore, anche gli altri settori dello stadio sono andati esauriti con la Gradinata Sud che si colorerà di biancoceleste e spingerà la squadra di Chiappella verso quella che può essere un'impresa.

L'ex Comunale è il fortino chiavarese

E l'impianto di via Gastaldi, l'ex Comunale ora intitolato al grande "Asso di Picche" Enrico "Richin" Sannazzari, resta il fortino dell'Entella. In questa stagione sono arrivati solo risultati utili. 1-1 contro la Juve Stabia, a segno Marconi, successo 1-0 contro il Mantova, a segno l'altro difensore Tiritiello e 2-2 contro il Bari con qualche rammarico, in rete oltre ancora una volta al "Tir" anche Fumagalli.