Juve Stabia, Abate prima del derby: "In campo per i 3 punti e per l'orgoglio"

Vigilia di campionato per la Juve Stabia di Ignazio Abate, attesa domani pomeriggio dal derby contro l'Avellino al 'Menti' di Castellammare. Queste le parole del tecnico delle Vespe nel corso della consueta conferenza stampa prepartita:

“In queste settimane abbiamo lavorato bene, recuperiamo Candellone e Varnier, abbiamo migliorato la condizione di molti giocatori, anche Pierobon é recuperato. La partita di domani è importante, personalmente ho vissuto molti derby e ogni derby é una partita particolare, domani siamo chiamati in causa a rappresentare la nostra gente, domani Castellammare si deve identificare in noi. Mannini è tornato motivato, quando indossi la maglia della nazionale ti dà molta consapevolezza. La sosta è sempre un arma a doppio taglio, dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo passato la settimana con un po’ di mal di pancia a causa della sconfitta di Carrara, ma è stata importante per recuperare l’energia e qualche calciatore. Son partite che si caricano da sole, dovremmo essere bravi a pensare alle cose di campo, domani va in campo l’orgoglio personale di avere la meglio sull’avversario. Dobbiamo pensare a continuare a crescere, i ragazzi hanno intrapreso un percorso ben chiaro e dobbiamo migliorare su tantissime cose, dobbiamo cercare di alzare sempre l’asticella.

Domani in palio ci sono tre punti, come ogni sabato. Scenderemo in campo per rendere orgogliosa la nostra gente. In attacco Burnete sta crescendo bene anche se gli manca un po’ la malizia vista la giovane età, ma son contento dell’impegno del ragazzo. Domani dovremmo essere molto attenti nella lettura della partita, cosa che è mancata a Carrara anche se abbiamo giocato una buona gara. In fase difensiva dobbiamo andare alla ricerca del miglioramento del dettaglio. Penso che in queste gare l’esperienza sia importante anche se la spavalderia dei giovani può fare la differenza, penso che domani l’aspetto tattico conti poco sarà la voglia di vincere a decidere la gara. Mi auguro che i tifosi riempiano lo stadio perché i ragazzi se lo meritano, ma se non sarà così lavoreremo affinché le prossime partite vengano sempre di più”.