Udinese, Nani difende Runjaic: "Giù le mani da Kosta. Non parla italiano? Critica pretestuosa"

Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, difende Runjaic a spada tratta durante una intervista concessa al Messaggero Veneto: "Voglio credere che quei fischi siano stati condizionati dal malumore di una mancata vittoria a causa delle tante palle gol non sfruttate e delle grandi parate di Caprile. È stata criticata la prestazione? Bene, ma con la stessa identica prestazione avremmo potuto vincere 4-1 e allora mi chiedo: quale sarebbe stato il sentimento dei tifosi e della critica?".

D’accordo, ma anche i dati statistici dicono che il gioco stenta a decollare e Runjaic sembra essere finito nel mirino.

"Perché non abbiamo battuto il Cagliari e non abbiamo fatto almeno un punto col Sassuolo, dove ci sono stati gli episodi dei due rigori al Var? Credo che con quei punti i giudizi sarebbero stati diversi, quindi dico “giù le mani da Kosta!”, e lo ripeto soprattutto perché il nostro allenatore è in perfetta linea con le aspettative. Inoltre io mi preoccuperei se la squadra non creasse occasioni, non se le sbaglia".

Alla domanda se la società sia soddisfatta dell’operato di Runjaic, la risposta è stata un "assolutamente sì". Il dirigente ha descritto l'allenatore come un mister severo, che pretende molto impegno e che si sposa bene con la società, il cui mantra è il lavoro. Ha aggiunto che Runjaic si è integrato benissimo anche con la gente e che tutti sono con lui. Riguardo al gioco, ha ammesso che è logico che si possa migliorare, ma che se ne riparlerà quando Zaniolo e tutti gli altri saranno in piena forma.

In merito alla critica di alcuni tifosi che vorrebbero sentirlo parlare in italiano (richiamando l'esempio di tecnici italiani che in passato si sforzarono di parlare tedesco), ha risposto di comprendere che questo aspetto possa infastidire. Tuttavia, ha obiettato che forse darebbe più fastidio un allenatore che parla perfettamente l'italiano ma perde le partite. Ha liquidato questa lamentela come una "critica pretestuosa", sostenendo di avere la sensazione che si voglia trovare un difetto all'allenatore a tutti i costi. Ha comunque riconosciuto che si tratta di un aspetto che proveranno a migliorare.