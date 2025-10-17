Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Pisacane verso il Bologna: "Recuperano in 4. Vorrei giocare peggio ma ottenere più punti"

Cagliari, Pisacane verso il Bologna: "Recuperano in 4. Vorrei giocare peggio ma ottenere più punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 16:00Serie A
Simone Bernabei

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna in programma domenica alla ripresa del campionato: “La sosta ha portato tante buone notizie: abbiamo recuperato Gaetano, Zappa, Pintus e Rodríguez. Mina, come ieri, si è allenato con noi, anche se ancora parzialmente con il gruppo. Tutto questo ci permetterà di avere più soluzioni. I Nazionali stanno tutti bene: hanno fatto delle buone prestazioni, sono ritornati alla base con tanto entusiasmo. Per noi è il segnale che il lavoro quotidiano paga. Siamo felici per Obert, che ha festeggiato il suo primo gol con la Nazionale maggiore, così come per Kilicsoy, che ha realizzato una rete di pregevole fattura con la sua Under 21. Luvumbo ha giocato due gare mettendo minuti nelle gambe”.

Che Bologna si aspetta?
“Il Bologna è una squadra con idee, intensità e continuità. È il frutto di un progetto costruito nel tempo. Hanno un allenatore molto preparato, che la scorsa stagione ha scritto una pagina di storia del Club con la vittoria della Coppa Italia. Li rispettiamo e nel preparare questa gara abbiamo cercato di curare anche i particolari: è una squadra che ha nelle catene esterne uno dei suoi punti di forza. Siamo pronti, non dovremo andare dietro il loro ritmo, ma cercare di dettarlo noi. Alla luce dei risultati della scorsa stagione, del progetto che la Società ha costruito nel tempo, il Bologna si sta avvicinando ormai alle sei big del calcio italiano: negli anni, già con Sinisa Mihajlovic, hanno tracciato un percorso, continuato con Thiago Motta e oggi da Vincenzo Italiano. C’è una programmazione, va dato merito alla Società. Orsolini è un ragazzo che soprattutto negli ultimi tempi ha dimostrato una maturità importante, io da avversario l’ho affrontato anche quando era agli inizi in B. È cresciuto tantissimo, è uno di quei calciatori che può inventare la giocata e il gol da un momento all’altro. Spero sia in giornata no e che noi saremo bravi a limitarlo”.

Un giudizio sui singoli della sua rosa?
“Kilicsoy è stato utilizzato in queste prime gare anche in momenti topici di match difficili, come quelli contro Fiorentina e Lecce. Quanto ha fatto in Nazionale non ci meraviglia, lo abbiamo scelto perché ha delle caratteristiche importanti, quel genere di gol è nelle sue corde. È un talento, ha solo 20 anni, va accompagnato in questo suo percorso di crescita e adattamento al campionato italiano, senza forzature e con giudizi equilibrati. Esposito? Vedo un calciatore che ha gran voglia di far bene, gli piace spaziare su tutti i fronti, vuole libertà di pensiero e giocata, è uno che ti permette di avere un gioco più corale. Soddisfa le mie richieste. Il gol? Ci è andato già molto vicino, il gol per un calciatore con le sue qualità è solo questione di tempo. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Luperto ha ripreso ad allenarsi senza problemi, è un leader importante per noi, potrà essere della partita o dall’inizio o a gara in corso. Borrelli? Sono contento di come si sta allenando, ha segnato il suo primo gol in A, spero sia il primo di tanti con noi”.

Un primo bilancio della sua avventura in panchina?
“A Udine abbiamo preso un punto prezioso, ma sappiamo che in quella partita abbiamo regalato davvero troppo, più che concesso. Sapevamo il loro valore, le difficoltà della gara, se regali tutte quelle occasioni all’avversario in genere in Serie A non ti va così bene, siamo stati molto fortunati. Potevamo fare senz’altro di più e la sosta ci è servita per lavorare ancora maggiormente, analizzare e correggere gli errori. In questa prima parte di stagione, come ho già detto, abbiamo vinto le finali di andata contro Parma e Lecce; contro due big come Napoli e Inter abbiamo fatto delle buone prestazioni, non così buone però da permetterci di portare a casa dei punti. E alla fine nel calcio ha ragione chi fa punti. Per questo per il futuro – paradossalmente – mi auguro di giocare meno bene ma conquistare qualcosa, anche perché sappiamo qual è il nostro obiettivo e quanto sia importante”.

Soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra?
“Al di là dei risultati, degli avversari, queste prime giornate hanno fatto vedere determinate caratteristiche e qualità di questa squadra, come identità e atteggiamento. Sono cose che dobbiamo sempre portare in campo e ciò che ci chiede la nostra gente. L’errore tecnico ci può stare, non lo condannerò mai, non dobbiamo invece mai deludere i nostri tifosi con un approccio sbagliato alla gara, con il nostro comportamento in partita. Domenica il nostro atteggiamento dovrà essere sempre il solito”.

Articoli correlati
A Pisacane il premio USSI dedicato a Davide Astori A Pisacane il premio USSI dedicato a Davide Astori
Nel Cagliari brillano Felici, Cavuoti e Di Pardo, L'Unione Sarda: "Rivalutati da... Nel Cagliari brillano Felici, Cavuoti e Di Pardo, L'Unione Sarda: "Rivalutati da Pisacane"
Cagliari, 8 punti e tanto da correggere: Pisacane non si accontenta Cagliari, 8 punti e tanto da correggere: Pisacane non si accontenta
Altre notizie Serie A
Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte" TMW RadioSimone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"... Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"
Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"... TMW RadioMassimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Sassuolo, Grosso: "Berardi sta bene. Con Fadera qualche difficoltà a capirci inizialmente"... Sassuolo, Grosso: "Berardi sta bene. Con Fadera qualche difficoltà a capirci inizialmente"
Lecce, Di Francesco: "Al Sassuolo un grande passato, però ci siamo già riaffrontati"... Lecce, Di Francesco: "Al Sassuolo un grande passato, però ci siamo già riaffrontati"
Torino, Baroni: "Ngonge deve passare dal semplice, il difficile lo sa fare bene" Torino, Baroni: "Ngonge deve passare dal semplice, il difficile lo sa fare bene"
Cagliari, Pisacane verso il Bologna: "Recuperano in 4. Vorrei giocare peggio ma ottenere... Cagliari, Pisacane verso il Bologna: "Recuperano in 4. Vorrei giocare peggio ma ottenere più punti"
Bonanni: "Leao si gioca il futuro. La Lazio può fare risultato a Bergamo" TMW RadioBonanni: "Leao si gioca il futuro. La Lazio può fare risultato a Bergamo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Leao si gioca il futuro. La Lazio può fare risultato a Bergamo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Il Napoli ha tante risorse, sarà centrale la parte dell'attenzione"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.3 Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"
Immagine news Serie A n.4 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso: "Berardi sta bene. Con Fadera qualche difficoltà a capirci inizialmente"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Al Sassuolo un grande passato, però ci siamo già riaffrontati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Approvati piano di Audit e Manuale Licenze UEFA: presente anche la Lega B
Immagine news Serie B n.2 Entella-Samp si gioca anche in panchina: Chiappella vs Donati alla prima in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, è scoccata la scintilla? Il derby contro l'Entella è la prova del nove
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Vivarini: "Dobbiamo essere feroci mentalmente. Carrarese solida"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Bari, i convocati di Caserta: out Bellome e Verreth. Tornano Mane e Mavraj
Immagine news Serie B n.6 Così vicine, così "lontane": l'orgoglio dell'Entella, la voglia di riscatto della Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.2 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.4 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.5 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Immagine news Serie C n.6 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.5 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?