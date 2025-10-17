Cagliari, Pisacane verso il Bologna: "Recuperano in 4. Vorrei giocare peggio ma ottenere più punti"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna in programma domenica alla ripresa del campionato: “La sosta ha portato tante buone notizie: abbiamo recuperato Gaetano, Zappa, Pintus e Rodríguez. Mina, come ieri, si è allenato con noi, anche se ancora parzialmente con il gruppo. Tutto questo ci permetterà di avere più soluzioni. I Nazionali stanno tutti bene: hanno fatto delle buone prestazioni, sono ritornati alla base con tanto entusiasmo. Per noi è il segnale che il lavoro quotidiano paga. Siamo felici per Obert, che ha festeggiato il suo primo gol con la Nazionale maggiore, così come per Kilicsoy, che ha realizzato una rete di pregevole fattura con la sua Under 21. Luvumbo ha giocato due gare mettendo minuti nelle gambe”.

Che Bologna si aspetta?

“Il Bologna è una squadra con idee, intensità e continuità. È il frutto di un progetto costruito nel tempo. Hanno un allenatore molto preparato, che la scorsa stagione ha scritto una pagina di storia del Club con la vittoria della Coppa Italia. Li rispettiamo e nel preparare questa gara abbiamo cercato di curare anche i particolari: è una squadra che ha nelle catene esterne uno dei suoi punti di forza. Siamo pronti, non dovremo andare dietro il loro ritmo, ma cercare di dettarlo noi. Alla luce dei risultati della scorsa stagione, del progetto che la Società ha costruito nel tempo, il Bologna si sta avvicinando ormai alle sei big del calcio italiano: negli anni, già con Sinisa Mihajlovic, hanno tracciato un percorso, continuato con Thiago Motta e oggi da Vincenzo Italiano. C’è una programmazione, va dato merito alla Società. Orsolini è un ragazzo che soprattutto negli ultimi tempi ha dimostrato una maturità importante, io da avversario l’ho affrontato anche quando era agli inizi in B. È cresciuto tantissimo, è uno di quei calciatori che può inventare la giocata e il gol da un momento all’altro. Spero sia in giornata no e che noi saremo bravi a limitarlo”.

Un giudizio sui singoli della sua rosa?

“Kilicsoy è stato utilizzato in queste prime gare anche in momenti topici di match difficili, come quelli contro Fiorentina e Lecce. Quanto ha fatto in Nazionale non ci meraviglia, lo abbiamo scelto perché ha delle caratteristiche importanti, quel genere di gol è nelle sue corde. È un talento, ha solo 20 anni, va accompagnato in questo suo percorso di crescita e adattamento al campionato italiano, senza forzature e con giudizi equilibrati. Esposito? Vedo un calciatore che ha gran voglia di far bene, gli piace spaziare su tutti i fronti, vuole libertà di pensiero e giocata, è uno che ti permette di avere un gioco più corale. Soddisfa le mie richieste. Il gol? Ci è andato già molto vicino, il gol per un calciatore con le sue qualità è solo questione di tempo. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Luperto ha ripreso ad allenarsi senza problemi, è un leader importante per noi, potrà essere della partita o dall’inizio o a gara in corso. Borrelli? Sono contento di come si sta allenando, ha segnato il suo primo gol in A, spero sia il primo di tanti con noi”.

Un primo bilancio della sua avventura in panchina?

“A Udine abbiamo preso un punto prezioso, ma sappiamo che in quella partita abbiamo regalato davvero troppo, più che concesso. Sapevamo il loro valore, le difficoltà della gara, se regali tutte quelle occasioni all’avversario in genere in Serie A non ti va così bene, siamo stati molto fortunati. Potevamo fare senz’altro di più e la sosta ci è servita per lavorare ancora maggiormente, analizzare e correggere gli errori. In questa prima parte di stagione, come ho già detto, abbiamo vinto le finali di andata contro Parma e Lecce; contro due big come Napoli e Inter abbiamo fatto delle buone prestazioni, non così buone però da permetterci di portare a casa dei punti. E alla fine nel calcio ha ragione chi fa punti. Per questo per il futuro – paradossalmente – mi auguro di giocare meno bene ma conquistare qualcosa, anche perché sappiamo qual è il nostro obiettivo e quanto sia importante”.

Soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra?

“Al di là dei risultati, degli avversari, queste prime giornate hanno fatto vedere determinate caratteristiche e qualità di questa squadra, come identità e atteggiamento. Sono cose che dobbiamo sempre portare in campo e ciò che ci chiede la nostra gente. L’errore tecnico ci può stare, non lo condannerò mai, non dobbiamo invece mai deludere i nostri tifosi con un approccio sbagliato alla gara, con il nostro comportamento in partita. Domenica il nostro atteggiamento dovrà essere sempre il solito”.