Pescara, Vivarini: "Dobbiamo essere feroci mentalmente. Carrarese solida"

Il campionato di Serie B riprende per il Pescara dalla gara interna contro la Carrarese. Queste le dichiarazioni in merito, nella consueta conferenza stampa prepartita, del tecnico del Delfino, Vincenzo Vivarini:

"La settimana è stata diversa dalle altre - si legge su PescaraSport24 -. Dopo il secondo tempo di Genova la squadra ha lavorato in silenzio e con più attenzione. Gli infortuni? Stamattina si sono fermati Sgarbi e Giannini. Pellacani ha il ginocchio gonfio. Poi farà gli esami. La Carrarese? Squadra consolidata, aggressiva e che sa come si fa gol. E' molto più solida di noi, ha subito molto meno e in trasferta non h amai perso. La chiave è non far sviluppare il loro gioco che è molto efficace. Il Pescara ha dimostrato grandi qualità quando l'entusiasmo è a mille. Poi ci perdiamo quando scende l'autostima. Dobbiamo essere feroci dal punto di vista mentale. Se prendiamo uno schiaffo dobbiamo essere bravi a darne tre. Dobbiamo aspettarci di più da tutti.

Merola? Eravamo abituati a Davide che diceva la differenza. Io penso che possa farlo anche in questa categoria. Adesso deve prendersi altre responsabilità ma lui è abituato e quindi non credo ci siano problemi. Abbiamo fatto tanto lavoro con Gravillon, lui è un giocatore importante. Ora è il momento giusto, sta bene fisicamente e siamo fiduciosi. Vinciguerra sta dimostrando in allenamento di avere qualità e di poter fare bene. Lotta su tutti i palloni e ha qualità e presto lo vedremo in campo. Sappiano ora le nostre difficoltà e sappiamo il nostro momento ma Calabro ha ragione quando dice che questa è una piazza importante. E dobbiamo dimostrare di essere da Pescara.

Caligara? Giocatore molto importante, abbiamo lavorato per rimetterlo a posto. Ha fatto una settimana importante con noi, probabilmente sarà inserito anche lui. Brandes? Sta crescendo dopo le prime difficoltà legate alla lingua. Ora va molto meglio, ha qualità molto importanti ed è un giocatore su cui possiamo contare. Dagasso è un ragazzo di livello superiore soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. I suoi inserimenti? Deve farli, come ha fatto in nazionale. Poi gli chiedo di assistere i difensori in fase di costruzione. Aspetto tattico del match? Partita di duelli, loro lavorano uomo su uomo. La chiave sarà pareggiare il loro spirito e la loro voglia di fare bene. Sarà importante il nostro pubblico per esaltarci. Letizia e Okwonkwo? Entrambi stanno bene".