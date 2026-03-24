È morto Gino Paoli. Il cordoglio del Genoa: "Finito il tempo di cantare insieme"

"𝑭𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆. Ciao Gino". Così il Genoa ha voluto omaggiare Gino Paoli, genovese di adozione, scomparso poco fa all'età di 91 anni.

Considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità, quali Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d'amore, Quattro amici con cui vinse il Festivalbar 1991; ha partecipato a cinque edizioni del Festival di Sanremo; ha collaborato con numerosi colleghi alla realizzazione di album e di singoli che hanno portato del successo; ha composto musiche per colonne sonore di tanti film.