"È un furto, una vergogna!": anche il sindaco di Marsiglia è una furia dopo OM-Atalanta

La sconfitta dell’Olympique Marsiglia contro l’Atalanta (0-1) in Champions League ha lasciato dietro di sé un’ondata di polemiche, culminate nelle parole del sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, che ha letteralmente gridato allo scandalo nei corridoi del Velodrome. Al termine della gara, segnata dal contestato episodio del presunto fallo di mano di Ederson in area nerazzurra (non sanzionato dall’arbitro spagnolo José María Sánchez Martínez e seguito dal gol decisivo di Lazar Samardzic), l’ira del primo cittadino è esplosa:

"Non è un errore, è un furto! È una vergogna in Champions League…", ha urlato Payan, secondo quanto riportato da RMC Sport, mentre attraversava la zona mista dello stadio. Poco dopo, il sindaco ha rincarato la dose anche sui social, denunciando l’ingiustizia subita dall’OM: "Questa sera un errore arbitrale di tale portata ha privato lo sport dei suoi valori… Contro tutti, orgoglioso del nostro Olympique de Marseille! Allez l’OM!".

La frustrazione del pubblico marsigliese è condivisa anche da Roberto De Zerbi e dal direttore sportivo Medhi Benatia, furiosi per la decisione arbitrale. Con questa terza sconfitta in quattro gare europee, il Marsiglia scivola al 25° posto nella classifica di Champions e vede complicarsi il cammino verso la qualificazione. Il prossimo appuntamento, il 25 novembre contro il Newcastle, sarà già una sfida da dentro o fuori. E sugli spalti, con ogni probabilità, ci sarà ancora Benoît Payan, pronto a sostenere e difendere la squadra della sua città.