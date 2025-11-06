De Rossi al Genoa, Amelia: "Sarà una scelta azzeccata. Trasmetterà l'atteggiamento giusto"

"Sarà una scelta azzeccata". Parola di Marco Amelia. L'ex portiere del Livorno, ma anche del Genoa, ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la scelta che la società rossoblù ha compiuto affidando a Daniele De Rossi la guida tecnica per il post Vieira. Nella giornata di ieri, l'ex centrocampista della Roma ha raggiunto il capoluogo ligure e oggi pomeriggio sosterrà il primo allenamento al "Signorini" di Pegli. Un connubio, quello che fra l'ex capitano giallorosso e il "Ferraris", che, secondo l'ex estremo difensore, può essere vincente:

"Un posto dove noi ex calciatori di un certo livello ci esaltiamo spesso - ha esordito Amelia -. Di sicuro può essere un’ottima scelta dettata dall’entusiasmo. È questo che porterà Daniele". E proprio DDR, sostiene, ha grande voglia di rivalsa e tanto entusiasmo, motivo per cui può fare molto bene in rossoblù. "Daniele è sempre stato un tipo sanguigno - ha proseguito -. Uno che ti dà la carica".

E domenica alle 15 a Marassi arriva la Fiorentina in uno scontro diretto molto pericoloso: "Può trasmettere quell’atteggiamento di puro agonismo che serve al calciatore di oggi - ha concluso Amelia - E poi spero che possa trasmettere idee. Il Genoa ha bisogno di risultati fin da subito".