TMW Widmer ricorda: "L'Udinese mi seguì in una gara di Under 18. Spero possa tornare in Europa"

Attraversata la crisi degli ultimi giorni, in casa Fiorentina si torna a pensare a questioni di campo perché questo pomeriggio, a partire dalle 18:45, la squadra sarà impegnata alla Mewa Arena per affrontare il Mainz nella terza giornata della League Phase di Conference League. A tal proposito, TuttoMercatoWeb ha intervistato in esclusiva il capitano dei tedeschi Silvan Widmer, terzino destro svizzero vecchia conoscenza anche della Serie A avendo militato all’Udinese tra il 2013 ed il 2018. Widmer ha raccontato l’inizio difficile della sua squadra, la gara di domani contro la Fiorentina, ma anche i vari compagni di nazionale che giocano in Italia e non solo.

Sta seguendo il calcio italiano?

“Sì, assolutamente. Ho visto che ci sono tante squadre che stanno facendo bene. Spero che questo equilibrio resti fino alla fine perché ci sono diverse squadre che hanno la possibilità di arrivare a lottare fino all’ultimo”.

Anche l’Udinese, sua ex squadra, sta facendo molto bene: cosa le manca per poter lottare per un posto in Europa?

“L’Udinese viene da un ottimo piazzamento e sta facendo molto bene, anche se il campionato è ancora lungo. In Italia le partite sono tutte difficili, parlo per esperienza. Io spero che possa continuare così, perché resta un club nel mio cuore. Spero per loro e per i tifosi che possano riuscire a tornare in Europa”.

Qual è il segreto dello scouting dell’Udinese, che ogni anno si dimostra tra i migliori in Italia?

“Non so se c’è un segreto (ride, ndr). Con me iniziarono a seguirmi quando giocai con la Nazionale svizzera under 18 una partita in Macedonia. Loro investono tante risorse sullo scouting e spesso riescono a pescare giocatori forti prima di tutte le altre squadre”.