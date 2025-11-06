TMW Carlos Augusto ribadisce: "Crediamo nelle nostre qualità ma dobbiamo approcciare meglio le gare"

Dopo il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty arrivato proprio grazie ad un suo gol, l'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato in zona mista sottolineando l'atteggiamento sbagliato della squadra nell'approccio alla partita: "Abbiamo sottovalutato un po' forse. Crediamo nelle nostra qualità ma dobbiamo approcciare meglio le partite, anche ieri abbiamo avuto un po' di difficoltà ma la cosa importante era la vittoria.

Le mancava il gol?

"Io lavoro sempre per aiutare la squadra, poi se segno o faccio assist tanto meglio ma mi importa solo di aiutare la squadra a vincere".

Lautaro lo ha visto più tranquillo e più sorridente come chiedeva Chivu?

"Gli attaccanti vivono per fare gol, se non segnano per una partita sappiamo come la vivono. Lui però ha una grande testa".

Dopo le prime 4 vittorie, ora inizierà un'altra Champions con avversarie di livello superiore?

"Ci saranno belle sfide ma io credo nelle qualità dell'Inter, conteranno anche i gol fatti e i gol subiti".

Le prossime sfide in campionato?

"Ora arrivano partite importanti in campionato, ma i calciatori aspettano e vogliono giocare questo tipo di partite. Saremo pronti, dovremo alzare la concentrazione per fare grandi gare".

Dopo la testa della classifica in Champions, puntate anche a quella del campionato?

"Siamo concentrati sul fare una grande partita, poi se riusciremo a vincerla e ad essere primi tanto meglio".