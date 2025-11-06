Nuovo stadio Bentegodi, la svolta: per la prima volta è il Verona a presentare il progetto

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio che da tanto tempo i tifosi aspettavano: in casa del Verona è stato mosso il primo passo per l'iter della costruzione del nuovo stadio Bentegodi.

E c'è un dettaglio da sottolineare, che un dettaglio non è: per la prima volta da quando si parla del nuovo impianto sognato dai tifosi, non sono dei soggetti privati a presentare lo studio di fattibilità al Comune di Verona, ma è la nuova proprietà della Presidio Investors a mettersi in prima linea. Il club infatti ha reso noto di averlo presentato, a fronte di un "investimento significativo), assieme a HV1903, LLC: si tratta di una società controllata interamente dalla proprietà del Club, costituita appositamente allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto.

Il Presidente Esecutivo del Verona, Italo Zanzi, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della proprietà desidero assicurare i tifosi dell'Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire".

I tempi

Anzitutto è bene precisare che non è l'unico progetto presentato al Comune, dato che altre cordate di imprenditori hanno fatto lo stesso. Nel caso del progetto del Verona però quali saranno i tempi di costruzione? L'obiettivo è far il tutto in tempo per gli Europei di calcio del 2032. Si parla di un impianto da 32mila posti a sedere. Un segnale decisamente positivo per i tifosi per il futuro del club.