E' una giovane Roma: con 25,7, i giallorossi sono il top club con l'età media più bassa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:53Serie A
di Andrea Piras

Una Roma verde. E' quella che ha a disposizione mister Gian Piero Gasperini per questa stagione. La società giallorossa ha cambiato molto in questo mercato affidandosi innanzitutto al tecnico ex Genoa e Atalanta per poter iniziare un ciclo. Poi tanti arrivi nella sessione estiva di calciomercato tutti con un'indicazione precisa. Giovani e di prospettiva. Analizzando infatti l'undici che potrebbe schierare, sono tanti i ragazzi sotto i trent'anni che l'allenatore potrebbe mettere in campo.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'età media della rosa della squadra della Capitale, contando anche coloro i quali sono sopra i trent'anni come per esempio lo stesso Dybala, 25,7 anni. Tra le big è la squadra più "verde" in assoluto. Segno di come ha voluto lavorare la società per avere più giovani a disposizione, come per esempio Forte e Paratici arrivati in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Il quotidiano sportivo ha provato a tracciare un undici ipotetico fatto di giocatori Under 30 partendo da Svilar, 26 anni, fra i pali. In difesa poi ci sono Ghilardi (21 anni), Ziolkowski (20 anni) e Ndicka (26). A centrocampo El Ayanoui e Koné che hanno entrambi 24 anni mentre sulle corsie ci sono Wesley, 21 anni, e Angelino (28). In attacco Ferguson (20 anni) supportato da Sioulé (22) e Baldanzi (22 anche lui).

