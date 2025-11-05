Dybala si ferma un mese, Leggo in prima pagina: "Gasperini rilancia Dovbyk"
Nella prime pagina dell'edizione romana di Leggo, trova spazio la tematica calcistica. Si parla in particolare della Roma, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Dybala si ferma un mese: Gasperini rilancia Dovbyk". Lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra per l'argentino, uscito malconcio dal match contro il Milan nel corso del quale ha anche sbagliato un rigore.
Le prime stime riguardo a questo infortunio parlano di un'assenza dai campi per un periodo compreso fra le 3 e le 6 settimane, a seconda di come il muscolo reagirà alle terapie e ai trattamenti. Gasperini, in attesa di capire quanto dovrà fare a meno della Joya, corre ai ripari: in Europa League, per il match contro i Rangers, spazio a Dovbyk come riferimento avanzato.
