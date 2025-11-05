Dybala-Roma, futuro in bilico. Il Messaggero: "Stop per 40 giorni e rinnovo in salita"

Il 30 giugno 2026 il contratto di Paulo Dybala con la Roma andrà in scadenza, ma il prolungamento appare al momento tutt'altro che scontato. A descrivere lo scenario ci pensa Il Messaggero che oggi si focalizza sulla Joya in un box lanciato nel taglio alto della sua prima pagina. L'argentino, reduce dal rigore sbagliato a San Siro contro il Milan, è di nuovo ai box per infortunio a causa di una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra: "Dybala è un caso, la lesione c'è: stop per 40 giorni. Rinnovo in salita", sintetizza il quotidiano romano nella sua apertura.

Un infortunio che costringerà il giocatore ad uno stop abbastanza lungo dopo il ko fisico arrivato a inizio stagione, il 14 settembre contro il Torino, quando un altro problema muscolare che lo aveva costretto a saltare 4 partite fra campionato e coppa. Gian Piero Gasperini aveva parlato delle condizioni dell'argentino già nel post partita di San Siro: "Si è infortunato calciando il rigore e questa è una cosa veramente grave. Stava giocando con grande qualità e grande condizione. Lo dobbiamo recuperare velocemente perché a noi alza di molto il livello in attacco".