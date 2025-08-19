Ederson, Koné e altri tre: tutti i nomi sul taccuino dell'Inter per il rinforzo a centrocampo

Inter-Ederson, ritorno di fiamma. Perché ora la priorità del club nerazzurro, a quanto pare, è quella di prendere un centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano dell’Atalanta sarebbe nuovamente un profilo caldo per la dirigenza nerazzurra, che lo aveva già individuato come sostituto ideale di Calhanoglu prima della scelta di trattenere il turco.

L’Inter, in attesa di capire la fattibilità della pista Manu Koné (legata alle decisioni della Roma sulla sua cessione) avrebbe riallacciato i contatti con la Dea nell’ambito dei dialoghi per Zalewski. Una circostanza che avrebbe riportato Ederson in cima alle preferenze di Marotta e Ausilio, alla ricerca di un centrocampista dinamico e fisico da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi.

L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice: l’Atalanta non ha necessità di vendere e valuta molto il proprio gioiello. Nonostante ciò, i nerazzurri potrebbero tentare l’affondo in caso di aperture, forti di un budget che, grazie alle cessioni di Asllani al Bologna e di Taremi (in uscita verso l’estero), potrebbe superare i 90 milioni di euro.

Le alternative restano comunque vive: Florentino Luis del Benfica, Matt O’Riley del Brighton - su cui la Juventus appare in vantaggio - e Mandela Keita, sorpresa positiva del Parma. Una lista che testimonia la volontà dell’Inter di rinforzare il reparto mediano con un innesto di qualità e prospettiva.