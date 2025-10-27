Real Madrid, la furia di Vinicius ai raggi X: il virgolettato fa discutere la Spagna

l Clásico tra Real Madrid e Barcellona non si è chiuso solo sul 2-1 del Bernabéu: a far parlare è stato soprattutto lo sfogo di Vinicius Jr dopo la sostituzione con Rodrygo, un episodio che ha riportato alla memoria la famosa reazione del brasiliano ad Almaty. DAZN ha sottolineato il momento con i sottotitoli, rendendo evidente la rabbia del giocatore e la complessità della situazione per Xabi Alonso.

Nel momento della sostituzione, Vinicius appare visibilmente turbato. Con Rodrygo pronto a entrare, il brasiliano chiede ripetutamente al tecnico: “Io?”, incredulo e quasi implorante. La conferma della sostituzione scatena la sua reazione furiosa: un’espressione in portoghese – “Vai tomar no culo!” – che può essere interpretata come “fottiti” o “vaffanculo”, pronunciata tra rabbia e frustrazione.

Il brasiliano si dirige quindi verso il tunnel imprecando, mentre Xabi Alonso cerca di calmarlo: “Dai, Vini, accidenti!”. Durante il percorso urla: “Lascio la squadra, è meglio che vada”, prima di rientrare in panchina qualche minuto dopo, consolato dal compagno di squadra Lunin.

L’episodio, pur clamoroso, è stato archiviato dall’allenatore del Real per una gestione successiva, dimostrando equilibrio e capacità di controllo. Una scena che conferma come la tensione di un Clásico possa esplodere in maniera inattesa, anche tra i protagonisti più esperti.