Elmas guida la Macedonia del Nord: le formazioni ufficiali della sfida al Kazakistan
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Kazakistan, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, in programma alle ore 20:45 allo National Arena Todor Proeski di Skopje: in campo anche il napoletano Elmas.
Le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Kazakistan
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Stojchevski, Velkovski, Zajkov, Alioski; Ilievski, Alimi; Elmas, Bardhi, Mlovski; Ristovski.
Allenatore: Blagoja Milevski.
KAZAKISTAN (4-3-3): Seisen; Vorogovskiy, Alip, Kassym, Kairov; Karaman, Kuat, Zainutdinov; Kenzhebek, Sviridov, Chesnokov.
Allenatore: Talgat Baisufinov.
