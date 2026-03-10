TMW Elmas diventa nuovamente uomo mercato? Lo United lo segue, è valutato 16 milioni

Eljif Elmas è tra i protagonisti della stagione al Napoli. Diventato uno dei fedelissimi di Antonio Conte, potrebbe presto diventare uomo mercato. Il Manchester United lo ha seguito nelle ultime settimane e ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d'uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col Napoli per la prossima estate.

Nell'ultima partita, contro il Torino, ha infilato anche il gol dell'ex, il primo della stagione. "Si, mi mancava tantissimo il gol e mi dispiaceva che non facevo gol. Era un momento difficile per me, finalmente l'ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per il gol, ma più importante era vincere e portare i tre punti a casa. Le parole di Conte? Non ho sentito cosa ha detto il mister, grazie. Mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Ho cercato di dare sempre il massimo e cercato di fare quello che vuole. Spero di aver fatto bene".

Anche a causa dei tanti infortuni è stato schierato più da centrocampista centrale che non da trequartista, ruolo per cui era stato acquistato. "Quando giochi da mediano devi anche saper difendere e non solo cercare il gol e andare avanti. Anche quando cambi ruoli durante la partita è difficile, ma sono contento che stia facendo bene".