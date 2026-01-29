"Ziolkowski eroe, che storia": anche in Polonia celebrano il difensore della Roma
"Ziolkowski è l'eroe della Roma in Europa League! Ricorderà questo giorno per il resto della sua vita": così il portale polacco, Sport.pl, celebra il gol che vale l'accesso agli ottavi di finale per i giallorossi, dopo l'1-1 in 10 contro 11 con il Panathinaikos. "Un polacco ventenne è l'eroe della Roma in Europa League: che storia", scrive invece "Onet Prezglad Sportowy".
Ziolkowski è arrivato nella Capitale la scorsa estate, dal Legia Varsavia. Fino a qui ha collezionato 15 presenze in giallorosso, siglando stasera la prima rete della sua nuova avventura. Un gol da attaccante vero, che ha permesso alla squadra di Gasperini di evitare di dover passare dai playoff, strappando in inferiorità numerica il pass diretto per il turno successivo.
"Ziolkowski, un gol da quasi 3 milioni: Roma, il polacco in una sera ha ripagato metà del suo acquisto"
