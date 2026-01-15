TMW Pisa scatenato sul mercato: occhi sull'argentino Taborda del Panathinaikos

E' un Pisa letteralmente scatenato quello che sta operando in queste ore di calciomercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del difensore Rosen Bozhinov dall'Anversa e di Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen, il club toscano ha tutta l'intenzione di aggiungere ulteriore qualità alla rosa di Alberto Gilardino per questa seconda parte di stagione. Nelle prossime due settimane abbondanti, insomma, sono da attendersi altri colpi sia in entrata che in uscita.

E in questo senso, dalle ultime raccolte da TMW, i dirigenti del Pisa hanno messo gli occhi su Vicente Taborda, trequartista argentino classe 2001 di proprietà del Panathinaikos che può agire anche da attaccante esterno e seconda punta. Il giocatore, prodotto del settore giovanile del Boca Juniors ed in possesso del passaporto italiano, in questa sessione di mercato invernale può lasciare la Grecia con la formula del prestito, condizioni che hanno attirato l'attenzione di diversi club. Fra cui proprio il Pisa.

Intanto la società toscana porta avanti anche le altre trattative: in queste ore è arrivato ad un punto di svolta la trattativa per riportare in Italia Joao Pedro, attaccante con un lungo passato anche nel Cagliari oggi all'Atletico San Luis. Occhi anche su Felipe Loyola, mediano cileno di proprietà degli argentini dell'Independiente.