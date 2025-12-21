Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 06:15Serie A
Tommaso Bonan

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22esima giornata di campionato, ovvero fino a fine gennaio, con relativa programmazione televisiva.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:

16^ GIORNATA
21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

17^ GIORNATA
27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18^ GIORNATA
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19^ GIORNATA
06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21^ GIORNATA
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA
23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN
24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli * DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio... Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1' Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"... Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero... Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio... Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino... Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"... Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1' Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Pisacane: "Due punti persi, spiace perché nelle ultime gare in casa ne abbiamo buttati... Pisacane: "Due punti persi, spiace perché nelle ultime gare in casa ne abbiamo buttati 4"
Sofia Goggia trionfa nel Super G e svela lo scambio di messaggi con Gasp: "Il dolore... Sofia Goggia trionfa nel Super G e svela lo scambio di messaggi con Gasp: "Il dolore di oggi..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.1 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.2 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.3 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.4 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.5 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.6 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Immagine top news n.7 Le quattro sconfitte che inchiodano la Roma. La Champions dipende da Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.2 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.5 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?