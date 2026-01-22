Europa League, ecco come sarà l'ultima giornata. In 28 ancora in corsa per un obiettivo
Due squadre certe degli ottavi di finale sei squadre fuori da tutto. E per le restanti 28 tutto può ancora succedere in 90'. Roma e Bologna, le nostre rappresentanti, si sono assicurate almeno i playoff ma entrambe possono ancora saltare queste due partite andando al turno successivo.
Ha molte più possibilità la squadra di Gian Piero Gasperini che, vincendo contro il Panahinaikos, non dovrà ricorrere ad alcun calcolo. In caso di pareggio sarà importante che non più di due squadre fra Ferencvaros, Betis, Porto e Stella Rossa vincano e con un margine importante. In caso di sconfitta i giallorossi estenderanno la corsa anche a PAOK, Stoccarda, Celta Vigo e Bologna.
Proprio la squadra di Vincenzo Italiano non ha altra scelta se non vincere contro il Maccabi Tel Aviv e sperare in una frenata generale di tutte le squadre davanti. Di fatto le possibilità sono ridotte al lumicino. Di seguito il quadro dell'ultima giornata, che si giocherà giovedì 29 gennaio alle ore 21. Tutte e 18 le partite si giocheranno in contemporanea:
Aston Villa - Salisburgo
Basilea - Viktoria Plzen
Betis - Feyenoord
Celtic - Utrecht
Porto - Rangers
FCSB - Fenerbahçe
Go Ahead Eagles - Braga
Genk - Malmo
Lille - Friburgo
Lione - PAOK
Ludogorets - Nizza
Maccabi Tel Aviv - Bologna
Midtjylland - Dinamo Zagabria
Nottingham Forest - Ferencvaros
Panathinaikos - Roma
Stella Rossa - Celta Vigo
Stoccarda - Young Boys
Sturm Graz - Brann
CLASSIFICA
Agli ottavi
1. Lione 18 (differenza reti +11)
2. Aston Villa 18 (+7)
3. Friburgo 17 (+7)
4. Midtjylland 16 (+8)
5. Braga 16 (+6)
6. Roma 15 (+7)
7. Ferencvaros 15 (+5)
8. Betis 14 (+5)
Ai playoff
9. Porto 14 (+4)
10. Genk 13 (+3)
11. Stella Rossa 13 (+1)
12. PAOK 12 (+5)
13. Stoccarda 12 (+5)
14. Celta Vigo 12 (+4)
15. Bologna 12 (+4)
16. Nottingham Forest 11 (+4)
17. Viktoria Plzen 11 (+4)
18. Fenerbahçe 11 (+3)
19. Panathinaikos 11 (+2)
20. Dinamo Zagabria 10 (-2)
21. Lille 9 (+2)
22. Brann 9 (-1)
23. Young Boys 9 (-5)
24. Celtic 8 (-4)
Eliminate
25. Ludogorets 7 (-4)
26. Feyenoord 6 (-3)
27. Basilea 6 (-3)
31. Salisburgo 6 (-3)
29. FCSB 6 (-4)
30. Go Ahead Eagles 6 (-8)
31. Sturm Graz 4 (-7)
32. Rangers 1 (-7)
33. Nizza 3 (-7)
34. Utrecht 1 (-8)
35. Malmo 1 (-10)
36. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)
