Bologna-Salisburgo 4-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem (24' st Vitik), Lucumì, Miranda; Pobega (29' st Moro), Ferguson; Orsolini, Odgaard (24' st Fabbian), Bernardeschi (24' st Dominguez); Dallinga. Allenatore: Italiano
Salisburgo (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo (14' st Ratkov), Bidstrup, Diabate (14' st Alajbegovic), Bischoff (28' st Lukic); Baidoo, Vertessen (28' st Aguilar). Allenatore: Letsch
Arbitro: Pajac
Marcatori: 26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 6' st Dallinga (B), 8' st Bernardeschi (B), 20' st Ratkov (S), 41' st Orsolini (B)
Ammoniti: Vertessen (S), Yeo (S)
