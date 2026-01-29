Live TMW Europa League, la classifica minuto per minuto: Roma 6ª ma espulso Mancini, Bologna 14°

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Lione 19 (+11)

2. Aston Villa 19 (+7)

3. Friburgo 18 (+7)

4. Midtjylland 17 (+8)

5. Braga 17 (+6)

6. Roma 16 (+7)

7. Ferencvaros 16 (+5)

8. Stoccarda 15 (+7)

AI PLAYOFF

9. Betis 15 (+5)

10. FC Porto 14 (+3)

11. Stella Rossa 14 (+1)

12. PAOK 13 (+5)

13. Celta Vigo 13 (+4)

14. Bologna 13 (+4)

15. Genk 13 (+2)

16. Nottingham 12 (+4)

17. Plzen 12 (+4)

18. Fenerbahce 12 (+3)

19. Panathinaikos 12 (+2)

20. Din. Zagabria 11 (-2)

21. Celtic 11 (-2)

22. Lilla 10 (+2)

23. Brann 10 (-1)

24. Young Boys 9 (-7)

ELIMINATE

25. Ludogorets 8 (-4)

26. Feyenoord 7 (-3)

27. Basilea 7 (-3)

28. Salzburg 7 (-4)

29. Rangers 7 (-6)

30. FCSB 7 (-7)

31. G.A. Eagles 7 (-8)

32. Sturm Graz 5 (-7)

33. Nizza 4 (-7)

34. Malmo FF 4 (-9)

35. M. Tel Aviv 2 (-17)

36. Utrecht 1 (-10)

Aston Villa - Salisburgo 0-0

Basilea - Viktoria Plzen 0-0

Betis - Feyenoord 0-0

Celtic - Utrecht 2-0

7' Nygren, 10' aut. Viergever

FCSB - Fenerbahçe 0-0

Go Ahead Eagles - Braga 0-0

Genk - Malmo 0-1

4' Ali

Lille - Friburgo 0-0

Lione - PAOK 0-0

Ludogorets - Nizza 0-0

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-0

Midtjylland - Dinamo Zagabria 0-0

Nottingham Forest - Ferencvaros 0-0

Panathinaikos - Roma 0-0

Porto - Rangers 0-1

6' Gassama

Stella Rossa - Celta 0-0

Stoccarda - Young Boys 2-0

6' Undav, 8' Demirovic

Sturm Graz - Brann 0-0

Ogni posizione finale avrà un peso specifico per le successive fasi. Nel dettaglio: le prime due squadre in classifica godranno dello status di teste di serie fino alle semifinali, il che significa che giocheranno sempre la partita di ritorno in casa. La terza e la quarta classificata hanno garantito il ritorno in casa fino ai quarti di finale. Dalla quinta all'ottava classificata avranno garantito il ritorno in casa negli ottavi di finale.

Le squadre dalla 9ª alla 24ª classificata andranno ai playoff. Chi si piazza dalla 9ª alla 16ª posizione giocherà il ritorno dei playoff in casa. In sede di sorteggio i club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Gli accoppiamenti sono così determinati: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª, 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª, 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª e 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.

Ma quali sono i criteri che determinano la classifica in caso di arrivo a pari punti? Queste sono le discriminanti in quest'ordine:

1. Differenza reti superiore

2. Maggior numero di gol segnati

3. Maggior numero di gol segnati in trasferta

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie in trasferta

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari

9. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente UEFA