Europa League, i risultati al 45': il Porto avanti 3-1 e Farioli vede da vicino gli ottavi
Di seguito i risultati al 45' delle partite dell'ultima giornata della League Phase di Europa League. Vince il Bologna, pareggia la Roma che si trova in dieci per l'espulsione di Mancini. Giallorossi che devono stare attenti, perché occupano l'ultimo posto utile per andare direttamente agli ottavi di finale. Tra le migliori 8 il Porto di Francesco Farioli, in vantaggio sui Rangers in rimonta.
Aston Villa - Salisburgo 0-1
33' Konate
Basilea - Viktoria Plzen 0-1
39' Panos
Betis - Feyenoord 2-0
17' Antony, 32' Ezzalzouli
Celtic - Utrecht 3-1
7' Nygren (C), 10' aut. Viergever (C), 19' rig. Engels (C), 44' De Wit (U)
FCSB - Fenerbahçe 0-1
19' Yuksek
Go Ahead Eagles - Braga 0-0
Genk - Malmo 1-1
4' Ali (M), 45' rig. Heymans (G)
Lille - Friburgo 0-0
Lione - PAOK 1-1
20' Giakoumakis (P), 34' Himbert (L)
Ludogorets - Nizza 1-0
42' Stanic
Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-1
35' Rowe
Midtjylland - Dinamo Zagabria 0-0
Nottingham Forest - Ferencvaros 2-0
17' aut. Otvos, 21' Igor Jesus
Panathinaikos - Roma 0-0
Porto - Rangers 3-1
6' Gassama (R), 27' Mora (P), 36' Moura (P), 41' Bednarek (P)
Stella Rossa - Celta 0-0
Stoccarda - Young Boys 2-1
6' Undav (S), 8' Demirovic (S), 42' Gigovic (Y)
Sturm Graz - Brann 0-0