Fabbian si presenta: "Ho la testa alla Fiorentina. Sono carico e motivato"

Giovanni Fabbian è il nuovo centrocampista della Fiorentina. Il nuovo calciatore dei viola è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, presentandosi così direttamente dal centro sportivo di Bagno a Ripoli, paese alle porte di Firenze: "Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me, cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister subito e di dare il massimo".

Domenica ha segnato contro la Fiorentina, ora dopo neanche una settimana veste la maglia viola. Che cosa prova?

"Sicuramente un effetto lo fa, ma sono qui e ho la testa qui ora".

Cosa si aspetta da questa avventura?

"Tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato".

Il classe 2003, che ha scelto il numero 80, arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza fissato a 15 milioni di euro. Per lui, eventualmente, è pronto un contratto fino al 2030. Per Sohm invece, che ha compiuto il percorso inverso e si è trasferito al Bologna, l'affare è stato formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni di euro. Il calciatore si sta già allenando, in attesa dell'ufficialità.