Fiorentina, Fabbian: "Il gol? L'ho toccata io. L'importante è il passaggio del turno"

Il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Conference League contro lo Jagiellonia.

Cosa è successo in quei 50 minuti in cui avete fatto rientrare in partita lo Jagiellonia?

"Dispiace, potevamo gestirla in maniera migliore. Dipendeva tutto da noi. Prendiamo la reazione e dobbiamo cercare di migliorare sotto tanti aspetti. Ora subito con la testa per Udine".

Vetrina importante per te quella europea?

"Sicuramente, ogni volta che si scende in campo bisogna dare il massimo. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo metterci a disposizione del mister".

Il gol di chi è?

"L'ho toccata, l'ho detto subito a Moise. L'importante è che sia entrata".

Il tocco è stato volontario?

"Non so se sia stato istinto, io la gamba cerco di mettercela sempre. L'importante è che la squadra abbia passato il turno".

Calata la concentrazione?

"Sono momenti che nel calcio accadono, sono partite sulla carta semplici ma nel calcio moderno di partite semplici non ce ne sono mai. Non siamo stati pronti da subito, ma l'importante è aver passato il turno e credo che ci servirà da lezione".