TMW Radio Faccini: "Roma, i messaggi di Gasperini caricano la squadra. E su Dovbyk..."

L'agente ed ex calciatore Alberto Faccini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il proprio intervento a TMW Radio, durante Maracanà.

Che impressioni ti stanno lasciando queste ultime partite di Serie A?

"Sono convinto che il valore aggiunto delle prime tre della classifica al momento sono gli allenatori e sono convinto che lo saranno fino alla fine. La riconferma di Conte a Napoli e gli arrivi di Gasperini e Allgeri rispettivamente alla Roma e al Milan, aspettando Spalletti, di cui sono convinto che porterà la Juventus dove deve stare. La Roma non è una sorpresa, perché puntare tutto su Gasperini poteva portare nuove idee e al contempo dare continuità al lavoro fatto da Ranieri. Tralasciando la sconfitta con il Viktoria Plzen la squadra sta continuando a dare risposte. Io poi sono fan di Dovbyk e sono contento per lui per il gol".

Pensi che il gol di ieri possa permettere a Dovbyk di sbloccarsi definitivamente?

"È un ragazzo che reagisce benissimo anche alle critiche. Roma poi è una piazza che ti sa togliere tanto ma al contempo che ti dà anche tanto. La sua esultanza è quella di un ragazzo a modo e di un professionista. Detto questo anche Gasperini ha capito che metterlo dentro nella ripresa gli avrebbe dato quel veleno in più per far bene".

Gasperini è il vero valore aggiunto poi.

"Gasperini è riuscito ad entrare in un contesto in cui all'inizio c'erano parecchi fucili puntati. Oggi invece c'è la consapevolezza. I suoi messaggi sono per caricare squadra e tifosi perché si è reso conto che qualcosa sta crescendo. Sta lavorando bene".

Passando al Milan, cosa si deve fare in attacco con Gimenez?

"Gli attaccanti che sanno segnare non disimparano all'improvviso. Quando arriverà il gol cambierà tutto. Per lui poi sono stati investiti parecchi milioni e rappresenterà un valore".