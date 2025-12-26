La volontà di Massara, quella di Gasp e la rivoluzione per l'attacco della Roma

La Roma cerca di cambiare il reparto avanzato in vista del mercato di gennaio. Potenzialmente è un reparto dove potrebbe cambiare quasi tutto: su Tommaso Baldanzi c'è l'Hellas Verona, Paulo Dybala potrebbe tornare in Argentina, al Boca Juniors. Evan Ferguson è stato stroncato da Gian Piero Gasperini e nonostante le rassicurazioni del ds Frederic Massara potrebbe andare altrove a gennaio quando la Roma proverà a (ri)trovare una squadra ad Artem Dovbyk. Pure Stephan El Shaarawy non è certo di restare, per questo la rivoluzione sembra dietro l'angolo.

Il ds Massara sta lavorando con l'entourage di Joshua Zirkzee, per l'uomo mercato della Roma è l'olandese il nome giusto per i giallorossi. Gasperini avrebbe forse preferito un altro profilo ma il dado sembra tratto e la trattativa nelle fasi conclusive. Finita qui? No. La Roma è in pressing su Giacomo Raspadori per il quale non s'interrompono i dialoghi con la dirigenza dell'Atletico Madrid. L'italiano ha giocato l'ultima coi Colchoneros ma l'addio sembra scritto e il giallorosso a un passo.

E poi? Quanti what if, tutto legato alle uscite dalla Roma. Massara ha preso contatti con agenti e intermediari (e pure col Corinthians) per Yuri Alberto. 18 reti col Timao nel 2025, 75 in carriera, il classe 2001 nasce nel Santos insieme a Rodrigo. In carriera, dopo l'Internacional, passa anche allo Zenit ma poi gioca di fatto sempre al Corinthians. Centravanti fisico, mobile, costa tra i 20 e i 25 milioni di euro, la Roma potrebbe pensare (ha il passaporto comunitario) a un prestito con diritto/obbligo vincolato anche per non avere ulteriori problematiche relative al Fair Play Finanziario con la UEFA.