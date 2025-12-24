Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Spalletti guadagna 4 posizioni

Podio allenatori invariato, con Inter, Como e Milan che hanno saltato il loro turno di campionato. Guadagna quattro posizioni Luciano Spalletti, mentre scende di quattro Gian Piero Gasperini. Resta in coda Paolo Vanoli, pur migliorando notevolmente la sua media. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Cristian Chivu (Inter) 6.53 (15)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.50 (15)

3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (15)

4. Daniele De Rossi (Genoa) 6.33 (6)

5. Davide Nicola (Cremonese) 6.31 (16)

6. Luciano Spalletti (Juventus) 6.29 (7)

7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.27 (15)

8. Antonio Conte (Napoli) 6.27 (15)

9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.22 (16)

10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.16 (16)

11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.16 (16)

12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.13 (15)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (16)

14. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.03 (15)

15. Alberto Gilardino (Pisa) 6.00 (16)

16. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.00 (5)

17. Carlos Cuesta (Parma) 5.97 (15)

18. Marco Baroni (Torino) 5.91 (16)

19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.84 (16)

20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.67 (6)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)