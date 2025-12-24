Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Spalletti guadagna 4 posizioni
Podio allenatori invariato, con Inter, Como e Milan che hanno saltato il loro turno di campionato. Guadagna quattro posizioni Luciano Spalletti, mentre scende di quattro Gian Piero Gasperini. Resta in coda Paolo Vanoli, pur migliorando notevolmente la sua media. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Cristian Chivu (Inter) 6.53 (15)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.50 (15)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (15)
4. Daniele De Rossi (Genoa) 6.33 (6)
5. Davide Nicola (Cremonese) 6.31 (16)
6. Luciano Spalletti (Juventus) 6.29 (7)
7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.27 (15)
8. Antonio Conte (Napoli) 6.27 (15)
9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.22 (16)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.16 (16)
11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.16 (16)
12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.13 (15)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (16)
14. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.03 (15)
15. Alberto Gilardino (Pisa) 6.00 (16)
16. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.00 (5)
17. Carlos Cuesta (Parma) 5.97 (15)
18. Marco Baroni (Torino) 5.91 (16)
19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.84 (16)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.67 (6)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)