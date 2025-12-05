Scudetto incerto, il pronostico di La Russa: "A gennaio Inter prima e Napoli terzo"

Torna il campionato italiano, dopo qualche giorno con la Coppa Italia che ha preso tutte le attenzioni. La lotta Scudetto è più viva che mai, vuoi per le ambizioni delle squadre in vetta, vuoi per i passi falsi che non sono mancati in nessuna delle squadre considerate favorite.

Basti pensare a Napoli ed Inter, i club che si sono contesi la vittoria dell'ultimo tricolore, che pur rilanciando le proprie candidature sono già cadute rispettivamente tre e quattro volte nelle prime tredici partite giocate.

Ma come cambieranno gli scenari da qui ai prossimi mesi? Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, notoriamente tifoso nerazzurro, ha preso le parti della squadra di Cristian Chivu - attesa dalla delicata sfida contro il Como, in programma sabato - e parlando con i giornalisti presenti a Montecitorio si è sbilanciato lanciandosi in un pronostico.

Queste le parole di La Russa: "A gennaio l'Inter sarà prima in classifica e il Napoli terzo. Poi, con il rientro degli infortunati Lukaku e De Bruyne, il Napoli se la giocherà in primavera", ha concluso