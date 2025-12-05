Mondiali 2026, svelata la gara inaugurale: sarà Messico-Sud Africa, la stessa del 2010
La partita inaugurale dei Mondiali 2026 sarà Messico-Sud Africa. Anche se date, location e orari saranno resi noti nella giornata di domani, si sa già che il confronto si giocherà l’11 giugno 2026, con cerimonia di apertura della rassegna iridata. Per la prima volta nella storia del Mondiale, la gara inaugurale si ripeterà: già nel 2010, in quel caso con il Sud Africa padrone di casa, le due nazionali avevano aperto le danze.
Il Messico è stato sorteggiato nel girone A, con Sud Africa dalla seconda e Corea del Sud dalla terza fascia.
