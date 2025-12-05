L'ex Fiorentina Fattori su Gudmundsson: "Lo farei giocare sulla fascia, come fa con l'Islanda"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della trasferta di domani sul campo del Sassuolo: "Mi sono stupito delle parole di Dzeko dopo la Conference perché lui ha vissuto l'ambiente caldo di Roma e sa come funzionano certi momenti. Il fatto però che l'abbia capito e che si sia spiegato con i tifosi è una buona cosa. Non ho mai visto un pubblico che ti applaude se fai male. Tremila persone che ti vengono a vedere anche in trasferta meritano rispetto. I giocatori devono dare il 110%. Ovviamente anche gli stessi giocatori non sono contenti di non fare bene il loro lavoro.

Rischio Serie B? Io avessi un euro da scommettere non lo giocherei sulla retrocessione viola, bisogna però stare attenti. La formazione al completo è per nove undicesimi la stessa dello scorso anno. Ci vuole ad un po' più di fortuna che però uno si deve anche andare a cercare".

Su Gudmundsson: "Non penso il suo rendimento dipenda da fattori extra campo. È un anno e mezzo che non sta rendendo e lo stesso giocatore se ne rende conto. Io l'ultima chance che gli darei sarebbe quella di farlo giocare sulla fascia, dove con l'Islanda contro la Francia l'ho visto rendere bene. Il numero dieci non ci ha trascinato lo scorso anno che le cose andavano bene dubito che lo possa fare oggi che si deve andare contro vento".