Fattori: "Fossi in Giuntoli non andrei alla Fiorentina. Proverei Sabatini, ecco perché"

La Fiorentina è in crisi nera e con la sconfitta interna per 1-2 contro l'Hellas Verona si sono ancor più acuite le difficoltà della squadra toscana.

Inevitabile che l'ambiente della Fiorentina si stia facendo mille domande e vada alla caccia di risposte. Prova a darne, interpellato da Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Sauro Fattori. Dice l'allenatore: "Non so se Vanoli sarà riconfermato, visto che anche lui ha fatto malissimo. Il problema restano i giocatori, ma anche il tecnico ha fatto male. Oggi ho sentito c'era Ballardini allo stadio, uno che avrei preso prima di Vanoli visto che è esperto e non guarda in faccia nessuno. Poi ci vuole un uomo di mercato".

Chi potrebbe essere il profilo giusto per far cambiare faccia sul mercato alla Fiorentina? Spiega Fattori: "Io ho sempre pensato a Sabatini perché io fossi per dire Giuntoli non verrei in questa situazione drammatica. Sabatini invece è esperto e non ha nulla da perdere. Viene qui, gli dai tutto in mano e guardi cosa succede. Lui sul mercato è forte e può trovare giocatori sul mercato che magari neanche Giuntoli trova. Ora a Firenze serve gente esperta che non deve fare carriera e che abbia l'unico obbiettivo di salvare il club. I miracoli come a Salerno succedono una sola volta è vero, ma qui ha disponibilità economiche che a Salerno non aveva. Inoltre non ci sono da cambiare dieci giocatori ma da fare i movimenti giusti. Andranno sacrificati un paio di giocatori. La Fiorentina in questo momento è da retrocessione, non vinciamo più".

L'integrale nel podcast