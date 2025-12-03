Allegri sorride, il Milan recupera Pulisic: l'attaccante è convocato per la gara di Coppa Italia contro la Lazo
Arrivano ottime notizie per il Milan, impegnato domani nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrà a disposizione anche Christian Pulisic.
L'attaccante americano - out nell'ultima giornata di campionato per un affaticamento muscolare - è infatti da considerare recuperato. Da Milanello, il calciatore più tardi partirà insieme al resto della squadra rossonera per raggiungere Roma.
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po' di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
