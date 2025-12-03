Ufficiale
Picerno, risoluzione consensuale del contratto con Francesco Pio Petito
Ufficializzazione da parte del Picerno. Ecco il testo della nota:
"L’AZ Picerno comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Francesco Pio Petito".
Si chiude dunque dopo poco meno di due anni l'avventura in rossoblù dell'attaccante beneventano, con 59 presenze e 3 gol a referto.
