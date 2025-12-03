Immobile torna in campo dopo oltre 3 mesi. L'attaccante è convocato per Bologna-Parma
Dopo l'inatteso ko interno contro la Cremonese in campionato, per il Bologna arriva subito il momento di tornare in campo. In programma c'è la sfida di domani contro il Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia. La buona notizie per mister Vincenzo Italiano arriva da Ciro Immobile, che torna tra i convocati dopo oltre tre mesi. L'attaccante infatti è assente dalla prima di campionato contro la Roma, datata 23 agosto, in cui si procurò uno stiramento alla coscia. Assenti ovviamente i lungodegenti Skorupski e Vitik.
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per Bologna-Parma:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
