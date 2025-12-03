Palmiero in grande spolvero ad Avellino. Matrecano: "Sta vivendo una seconda giovinezza"

Fra i migliori giocatori dell'Avellino nella sua stagione da neopromossa in Serie B c'è senza dubbio Luca Palmiero. Sul rendimento del centrocampista classe 1996 si è espresso l'agente Luigi Matrecano, attraverso le colonne di PianetaSerieB:

“Sta vivendo una seconda giovinezza. Luca è sceso di categoria probabilmente senza meritarlo, perché oggi tutti possiamo constatare il suo rendimento in Serie B, dov’è uno dei migliori nel suo ruolo. Con me si sfonda una porta aperta quando mi viene chiesto di parlare di lui: abbiamo un rapporto speciale per tantissimi motivi, Luca per me è l’emblema della perfezione quando si parla dell’importante della componente umana oltre che professionale. Gli ho sempre detto una cosa alla quale credo molto: vorrei che tutti gli agenti, almeno una volta nella carriera, avessero tra i propri assistiti un calciatore come lui. Lo seguo da tanti anni, sin da quando era nel settore giovanile del Napoli, e mi ha sempre dato ragguardevoli soddisfazioni. È una persona, e un professionista, che entra in punta di piedi per poi imporsi. C’è, tra l’altro, un soprannome che oramai gli ricordo quotidianamente.

Luca ha un contratto ancora lungo con l’Avellino, dunque l’augurio è che possa arrivare in Serie A con i Lupi, sarebbe una soddisfazione enorme per il ragazzo e per la piazza. I tifosi, ci tengo a sottolinearlo, gli hanno sempre fatto sentire la propria vicinanza, anche nei momenti, come a un certo punto scorsa stagione, dove le cose non andavano benissimo. In virtù di tutto ciò, ribadisco, mi piacerebbe vedere Luca capitano dei Lupi nella massima serie. Detto ciò, nel calcio può cambiare tutto da un momento all’altro: la società può decidere di non continuare con un calciatore e, viceversa, è possibile che in virtù di offerte importanti si facciano differenti scelte professionali. Ad ogni modo, se dovessero presentarsi tali eventualità, Luca userebbe la sua grande maturità per considerare attentamente ogni possibilità”.