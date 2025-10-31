Il Torino sorride, l'ex team manager Ferri: "Europa? Prima si diceva che fosse allo sbando..."

Sarà la volta buona per poter dire che il Torino di Marco Baroni ha realmente svoltato? I granata sono reduci da un'altra prestazione positiva, con un punto guadagnato a Bologna. Pareggio che ha seguito le vittorie contro Napoli e Genoa, arrivate dopo il rocambolesco pareggio (3-3) contro la Lazio: il Torino ora può guardare con più ottimismo allo scontro con il Pisa.

L'ex giocatore dei granata Giacomo Ferri, che ha lavorato nel club a livello di settore giovanile dal 1998 al 2002, per poi svolgere ruoli per la prima squadra quali quello di vice allenatore, allenatore ad interim ed anche team manager (quest'ultimo ruolo dal 2010 al 2016), ha parlato della squadra di Baroni in una intervista concessa a La Stampa oggi in edicola.

Fra le sue parole, Ferri confessa un certo stupore per l'ultima versione vista in campo di questa squadra: "Avevo visto i granata a San Siro e non potevo credere che fossero quelli (contro il Bologna, n.d.r.)", ha spiegato.

D'altronde non si poteva pensare che i risultati arrivassero subito: "Serviva tempo" - aggiunge Ferri - ": se prima ero positivo quando le cose non andavano bene, adesso sono ottimista", ammette. Ma ottimista per cosa, addirittura per l'Europa? Ferri qui non si sbilancia: "Non si possono porre obiettivi adesso, fino a poco tempo fa si parlava di un Toro quasi allo sbando. Però la squadra è in grande crescita e l’allenatore sta trovando i giocatori giusti in tutti i reparti".