Feyenoord, Van Bronckhorst: "Sfortunati sul gol di Douvikas. Moussa? Difficile tenerlo per i difensori"

Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Como. Le sue parole: "Credo che la cosa più importante è essere coraggiosi. Abbiamo difeso e attaccato sapendo di andare uno contro uno. Questo ci ha aiutato due minuti dopo di loro a pareggiare il gol. Quando siamo andati sul 3-1 siamo riusciti a sfruttare gli spazi che ci hanno lasciato. Abbiamo avuto sfortuna alla fine col gol di Douvikas".

Moussa ti ricorda qualcuno? E' davvero veloce.

"E' davvero difficile per i difensori tenerlo. Nel primo tempo l'hanno difeso bene, abbiamo dovuto avere pazienza perché sapevamo che le possibilità sarebbero arrivate".

L'Inter non ha cominciato bene in Champions, voi li incontrerete.

"Si hanno perso ieri ma se vediamo la qualità della squadra sappiamo che bisogna avere una serata positiva. Per noi oggi è stato un caso, li conosciamo abbiamo già giocato contro di loro. In Italia sono i più forti".