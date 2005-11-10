Serie A, la classifica aggiornata: la Roma tiene il passo della Lazio e risupera l'Inter
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:00Serie A
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29.11.2026 20:00Serie A
3-0 della Roma contro il Monza: la squadra giallorossa si tiene in scia alla capolista Lazio
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Facile successo per la Roma, che non dà scampo al Monza già nel primo tempo, guidata dal solito Malen e da Soulè: questa la classifica aggiornata del campionato italiano dopo il 4-0 della squadra di Gasperini, che tiene il passo della Lazio capolista e supera l'Inter, fermo a 32. Domani toccherà al Milan, che dovrà vincere per restare attaccato al trio di testa.
La classifica aggiornata di Serie A dopo Roma-Monza 4-0
Lazio 35 (13 partite giocate)
Roma 33 (13)
Inter 32 (13)
Milan 27 (12)
Como 26 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (12)
Bologna 19 (13)
Napoli 19 (13)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (13)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 9 (13)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)
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