Como, Nico Paz: "Mi diverto a giocare in questa squadra, qui c'è tanta qualità"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 23:45Serie A
autore Marco Pieracci
29.11.2026 23:45Serie A
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Nico Paz, numero 10 del Como, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sulla Juventus: "Gioco per istinto, non so se è un bene o un male ma non penso prima alle giocate. Oggi sono molto felice per questa vittoria, che era molto importante".
Come gestisci la pressione?
"Provo a non ascoltare la gente, cerco di divertirmi sul campo con questa squadra: è facile, perché qui ci sono tanti giocatori di grande qualità, sono felice di farne parte".
Per la maglia numero 10 dell'Argentina c'è anche Lautaro...
"Non lo so, io provo a migliorare ogni giorno e a giocare a calcio che è quello che devo fare".
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