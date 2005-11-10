Era stata una delle designazioni arbitrali più discusse della tredicesima giornata di Serie A e, inevitabilmente, farà discutere anche nel post-partita. Marco Guida ha diretto per la prima volta il Napoli, dopo aver scelto personalmente, nonostante l'abolizione del vincolo di territorialità, di non arbitrare gli azzurri per tutelare la serenità propria e della famiglia. “Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività”, aveva spiegato nel 2025. E ancora: “Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno”.

Due richieste di rigore nel primo tempo: corrette le decisioni di Guida

Al 33' il Sassuolo reclama un calcio di rigore per un contatto tra Thorstvedt e McTominay. La discriminante è rappresentata da chi dei due arrivi per primo sul pallone: è lo scozzese ad anticipare l'avversario, che finisce invece per colpirgli il piede. Corretta, dunque, la decisione di non assegnare il penalty, semmai ci sarebbero gli estremi per un calcio di punizione in favore del Napoli. Due minuti più tardi sono gli azzurri a protestare per un intervento di Idzes ai danni di Hojlund: il difensore appoggia una mano sulla schiena del danese, ma l'entità del contatto è troppo lieve per giustificare la concessione di un rigore. Bravo Guida a lasciar correre.

Il caso del 90': il braccio di Caleta-Car e il rigore negato dopo l'intervento del VAR

L'episodio destinato ad alimentare maggiormente le polemiche arriva allo scadere. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la girata di Lucca impatta prima sul petto e poi sul braccio di Caleta-Car. Guida viene richiamato dal VAR, ma dopo aver rivisto le immagini decide di non assegnare il calcio di rigore. Una scelta che lascia forti perplessità: al netto della distanza ravvicinata e del precedente tocco con il petto, il braccio del difensore neroverde appare largo, all'altezza della spalla, aumentando il volume del corpo in maniera apparentemente non giustificabile dal movimento. Senza il contatto con il braccio, inoltre, il pallone avrebbe assunto un'altra traiettoria, impedendo al centrale di allontanarlo. Gli elementi per concedere il calcio di rigore potrebbero esserci: resta il forte dubbio che Guida abbia commesso un errore potenzialmente decisivo.