Scontri tra sostenitori della Fiorentina e del Napoli, sulla via del ritorno a casa al termine delle rispettive partite: i tafferugli, fa sapere FirenzeViola.it, sono avvenuti all’altezza dell’uscita A1 di Sesto Fiorentino-Calenzano, sulla carreggiata in direzione sud. I tifosi partenopei erano di rientro da Reggio Emilia, dove il Napoli aveva affrontato il Sassuolo. Un van dei tifosi viola in fiamme e l’Autosole bloccata alle porte di Firenze è il bilancio, per il momento, degli scontri.

Intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio (sono stati accesi i fumogeni, torce e fuochi d'artificio) e diverse forze di polizia. Gli scontri e le operazioni di soccorso hanno bloccato la circolazione nel tratto fino a Firenze Nord, con il traffico deviato. Le ripercussioni si sono fatte sentire per molti chilometri a monte dello svincolo, con lunghe code già a partire da Barberino del Mugello.