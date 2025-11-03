FIFPRO, la top 11 del 2025 scelta dai calciatori: c'è Donnarumma, nessuno della Serie A

La FIFPRO ha diffuso la sua Top 11 del 2025: siamo giunti alla 20^ edizione del premio assegnato dalla Federazione internazionale dei calciatori professionisti, che dal 2005 elegge gli 11 migliori giocatori dell'anno solare.

La particolarità di questo riconoscimento risiede nella modalità di voto. Gli undici migliori giocatori dell'anno infatti vengono scelti direttamente con il voto degli stessi calciatori professionisti. E sono stati oltre 28mila i giocatori che hanno preso parte alla votazione, provenienti da 70 Paesi differenti. L'undici ideale viene scelto con un portiere, tre difensori, tre attaccanti, più un altro giocatore di movimento che ha avuto il numero più alto di voti fra i giocatori restanti.

L'unico italiano presente è il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma, protagonista assoluto dell'ultima Champions League vinta dal PSG e poi trasferitosi al Manchester City. Nessun giocatore della Serie A è invece stato scelto. Tridente pesante in attacco: Dembelé, Mbappé e Lamine Yamal. Vediamo di seguito tutte le scelte, ruolo per ruolo.

Portiere: Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain/Manchester City, Italia)

Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool, Olanda), Achraf Hakimi (PSG, Marocco), Nuno Mendes (PSG, Portogallo)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra), Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra), Pedri (Barcellona, ​​Spagna), Vitinha (PSG, Portogallo)

Attaccanti: Ousmane Dembele (PSG, Francia), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francia), Lamine Yamal (Barcellona, ​​Spagna)