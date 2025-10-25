Chevalier vuole far dimenticare Donnarumma: "Cerco di ignorare le critiche"

Il PSG ritrova la vittoria anche in campionato: rassicurante 0-3 in trasferta contro il Brest. Fra chi cerca riscatto c'è il portiere scelto per sostituire Gianluigi Donnarumma in porta, Lucas Chevalier.

Al termine della sfida l'estremo difensore francese ha dichiarato in zona mista: "Cerco di imparare e di ignorare ciò che si può fare intorno. Come portiere del PSG, devi soddisfare le aspettative. Il contesto significa che è in subbuglio. È un nuovo lavoro, una nuova vita, nuove istruzioni e un adattamento generale dentro e fuori dal campo", ha sottolineato.

E ha aggiunto, con grande ottimismo: "Sto cercando di concentrarmi su me stesso, parlando con gli allenatori per migliorare ciò che devo. Sono sicuro che i giorni migliori arriveranno. Sento che sto crescendo in forza e fiducia. Aiuterò molto la squadra in futuro".

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-2

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)

Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Lille - Metz (26 ottobre, 15)

Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)

Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)

Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20*

2. Olympique Marsiglia 18

3. Strasburgo 16

4. Lens 16

5. Lione 15

6. Lilla 14

7. Monaco 14

8. Tolosa 13

9. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10*

12. Brest 9*

13. Nantes 9*

14. Lorient 8

15. Auxerre 7

16. Le Havre 6

17. Angers 6

18. Metz 2

* una partita in più