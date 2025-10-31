Verratti parla dell'addio di Donnarumma al PSG e "pizzica" Luis Enrique

Intervistato da footmercato, Marco Verratti ha parlato del suo ex compagno di squadra al Paris Saint-Germain e in Nazionale, Gianluigi Donnarumma. E rivela circa l'addio del portiere, poi trasferitosi al Manchester City:

"Parlavo con lui mentre girava quella voce (dell'addio al PSG). Credo che fosse un po' deluso. È normale. Aveva appena vinto la Champions League, uno dei giocatori più importanti della stagione. Quando si vince la Champions League, si parla spesso di fortuna, ma non è stata davvero fortuna, perché hanno giocato bene. Ma ci sono stati momenti in cui hai dovuto fare un intervento decisivo, e lui l'ha fatto, non solo una volta. Questo significa essere un grande portiere, perché è impossibile vincere la Champions League con le ultime quattro o cinque squadre, che sono praticamente tutte uguali. È difficile vincere 3-0 e avere partite a senso unico. E lui si è fatto avanti nelle partite in cui avevano bisogno di lui".

Verratti ricorda anche Euro 2020 nel quale Donnarumma ha avuto un ruolo decisivo

Penso che anche noi abbiamo vinto gli Europei grazie a lui. Penso che abbiano vinto la Champions League in gran parte grazie a lui".



Il centrocampista identifica in Luis Enrique la ragione principale dell'addio del portiere al PSG

"Ma alla fine, è anche una decisione di Luis Enrique. Vuole sempre apportare cambiamenti. Vuole sempre dimostrare che nessuno è intoccabile. Penso che sia approdato in una buona posizione al Manchester City in Premier League, un campionato nuovo per lui. Ha già giocato in tre campionati diversi. Penso che, per la sua esperienza, sarà incredibile".