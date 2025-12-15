Ufficiale Finito il prestito allo Sturm Graz, la Fiorentina riaccoglie il portiere Christensen

Oliver Christensen torna alla Fiorentina, in quanto il suo periodo di prestito allo Sturm Graz si è appena concluso. Lo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali la stessa squadra che partecipa alla Bundesliga austriaca, la quale saluta l'estremo difensore danese con un video pubblicato sui loro account social e una didascalia a supporto, breve ma chiara: "Grazie Oliver Christensen, per il tuo impegno in bianco e nero!".

Acquistato dalla Fiorentina nell'estate del 2023, per poco meno di 4 milioni di euro dall'Hertha Berlino, Christensen in viola non ha mai saputo imporsi da titolare, rimanendo alle spalle dei vari titolari davanti a lui, salutando due volte in prestito la Fiorentina per giocare di più. La prima volta un anno fa, poco meno, quando approdò alla Salernitana a fine gennaio. Lo scorso agosto era stato ceduto in prestito secco allo Sturm Graz, invece, ma solo fino al termine dell'anno solare. E per questo adesso per lui c'è in programma il ritorno al Viola Park.

I numeri di Christensen con lo Sturm Graz. In questa prima parte di stagione disputata in Austria, il portiere classe '99 ha giocato 23 partite tra Bundesliga austriaca, qualificazioni Champions e maxi-girone di Europa League, e coppa nazionale, subendo in totale 30 gol.