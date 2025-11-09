Fiorentina a Genova senza poter schierare Kean e Gosens. Ma i due sono al Ferraris

La Fiorentina gioca quest'oggi contro il Genoa, per quella che è la partita d'esordio sia per Paolo Vanoli sulla panchina viola che da Daniele De Rossi come nuovo tecnico del Grifone, anche se non è in campo per via della squalifica.

Ci sono anche Moise Kean e Robin Gosens al seguito della Fiorentina. Fuori dalla lista dei calciatori convocati da mister Vanoli per l'impegno di oggi per via dei rispettivi infortuni, i due sono comunque al seguito dei compagni al Ferraris.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina:

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli.

Segui Genoa-Fiorentina con TMW